Camión vuelca y deja cuatro heridos en carretera a El Salvador

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por este accidente vial.
OTRAS NOTICIAS: Trágico accidente deja un fallecido en carretera a El Salvador
Un accidente de tránsito se registró este martes 13 de enero en el kilómetro 33 de carretera a El Salvador, en la conocida "vuelta El Chilero", en jurisdicción de Villa Canales.
En el lugar, un camión de 2.5 toneladas quedó volcado luego de que el conductor del mismo perdiera el control por motivos que aún se desconocen.
Debido a este percance vial, cuatro personas resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo, según indicaron los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia.
Estas personas fueron estabilizadas en el lugar por los socorristas y luego fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.
De momento se está a la espera de que el vehículo pesado sea retirado del lugar, donde ha quedado obstaculizado uno de los dos carriles.