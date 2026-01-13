Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Trágico accidente deja un fallecido en carretera a El Salvador

  • Por Jessica González
13 de enero de 2026, 12:00
El accidente dejó a un conductor fallecido. (Foto: archivo/Soy502)

El accidente dejó a un conductor fallecido. (Foto: archivo/Soy502)

El fatal accidente ya está generando tránsito en el sector. 

OTRAS NOTICIAS: Enfermero se bajó de su auto por unos segundos y terminó muerto

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 25, carretera a El Salvador.

El conductor de una motocicleta falleció en el lugar.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Al llegar, los Bomberos Voluntarios constataron que la víctima ya había fallecido a causa de politraumatismo.

Según los socorristas, el hombre no pudo ser identificado, pero se calcula que tenía aproximadamente 25 años. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar