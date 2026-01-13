Trágico accidente deja un fallecido en carretera a El Salvador

El fatal accidente ya está generando tránsito en el sector.
Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 25, carretera a El Salvador.
El conductor de una motocicleta falleció en el lugar.
Al llegar, los Bomberos Voluntarios constataron que la víctima ya había fallecido a causa de politraumatismo.
Según los socorristas, el hombre no pudo ser identificado, pero se calcula que tenía aproximadamente 25 años.