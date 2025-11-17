El ambicioso plan de transformación vial en Villa Canales

-

La municipalidad dio inicio a un amplio plan de transformación del centro urbano, con el objetivo de rehabilitar la red vial que por más de 30 años permaneció con adoquín desgastado y en condiciones que dificultaban el libre tránsito, especialmente en el ingreso proveniente de San Miguel Petapa.

Los vecinos y miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo en Guatemala (Cocode) aseguran que este proyecto responde a una necesidad histórica de movilidad y ordenamiento urbano para beneficio de miles de vecinos.

"Cuantos años suplicamos para que quitaran el adoquín, porque su vida útil ya finalizó. Ahora vemos que empieza una transformación para el casco central", dijo la vecina Griselda de Torres.

Las cinco calles que conectan con la ruta principal ya muestran señales de avance. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Los trabajos comprenden el tramo que va desde la 1a. avenida de la zona 1 hasta la 2a. calle B de la zona 2, abarcando además las cinco calles que conectan con la ruta principal, la cual fue asfaltada el año pasado por Covial.

Piden audiencia

La ejecución de la obra también ha generado inquietud entre los vendedores informales y no autorizados que se ubican en las afueras del mercado a un costado de la municipalidad, quienes señalan que no cuentan con un espacio definido para trasladarse de manera temporal mientras avanzan los trabajos en mención.

Estado del pavimento antes de la intervención municipal. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Al momento no nos han dicho nada, nosotros vendemos y generamos ganancias para nuestro hogar, no tenemos quién nos represente porque somos ajenos al mercado, pero si buscaremos una audiencia con el alcalde", dijo con un tanto de preocupación el comerciante Jerónimo Gilberto.

Al respecto, la municipalidad informó que trabaja en propuestas para minimizar el impacto en el comercio local y garantizar el ordenamiento del sector.

Este es el plano presentado donde se puede observar las mejoras que tendrá el casco urbano. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Invito a los comerciantes que lleguen al Juzgado de Asuntos Municipales, buscaremos una solución, de momento no hay espacios a donde trasladarlos", expresó el alcalde Ramiro Rivera.

10 millones de quetzales es la inversión de la obra

Mientras tanto, los trabajos continúan y marcan el inicio de un proceso de renovación que transformará por completo la imagen y funcionalidad del casco central.