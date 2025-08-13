El campeón Antigua GFC cae por goleada ante Plaza Amador

-

En un partidazo de locos, de ocho goles, Antigua no pudo en el Pensativo este martes y cayó 5-3 ante el Plaza Amador panameño, que volvió a dar el campanazo en la Copa Centroamericana.

Los coloniales quedan contra las cuerdas y ven comprometido su futuro en la competición regional. Tendrán que ganar en la última fecha visitando a la Liga Deportiva Alajuelense (27 de agosto) y esperar otros resultados. Los canaleros felices, suman seis puntos de seis y jugando fuera de su reducto.

El subibaja de emociones inició rápido. Recién al minuto 6, Diego Santis abrió la cuenta para los panzaverdes con un buen cabezazo tras un centro de tiro de esquina de su hermano Óscar.

Plaza Amador respondió al 16, luego de un error garrafal del guardameta nacional Luis Morán, quien soltó el balón casi en su línea de meta y que fue aprovechado por Jorlian Sánchez, exComunicaciones.

El 2-1 de los visitantes cayó al 37, obra de Everardo Rose quien hizo lo que quiso con la zaga aguacatera y definió cruzado.

La ventaja canalera llegó al 44, luego de otro error grave de los locales. Juan Osorio intentó salir jugando, pero controló mal el balón, se lo robaron y de nuevo sentenció Sánchez, para el 3-1 parcial.

Empezando el segundo tiempo y el Plaza convirtió el cuarto, gracias a un contragolpe bien ejecutado que culminó José Murillo. El 5-1 fue de penal, tras una definición de Alberto Quintero.

Todo mal para Antigua, que todavía descontó gracias a un doblete de Óscar Santis. De pena máxima al 61, y tras un rebote en el área pequeña, al 68, para el 5-3 definitivo.