Campeonato Nacional de Automovilismo tendrá un cierre emocionante

-

Llega una fecha trascendental para el Campeonato Nacional de Automovilismo – El Jabalí Botoneta 2025, ya que el próximo domingo 7 de diciembre se correrá la sexta y última fecha del serial, que no solo definirá a los campeones absolutos de la temporada, sino que además a los nuevos monarcas del certamen de invierno.

OTRAS NOTICIAS: Taekwondo gana tres medallas de oro en los Juegos Bolivarianos

Además, se conocerán quienes son los pilotos que ganarán la 6ta. fecha del serial, y que por ende subirán a lo más alto del podio en las categorías: GTR Open, BP Cup, GTR Ultra, GTR Pro, GTR, GTO y GTU.

Este ha sido un año histórico para el serial, ya que, desde su nacimiento, se ha convertido en un campeonato inclusivo, en el cual han participado infinidad de pilotos. Desde multicampeones en diversas categorías a nivel nacional e internacional, hasta autos participantes de diversidad de marcas. Todo enfocado en el crecimiento del automovilismo en la región centroamericana.

Para la temporada 2025, en el Campeonato Nacional de Automovilismo El Jabalí – Botoneta, participa la corredora salvadoreña Elizabeth Martínez, la única mujer que actualmente compite en el serial. Ella hace dupla con Ovidio Hernández, su esposo. Ambos, se ha convertido en grandes animadores de la categoría GTU, división en la cual se ubican en la tercera posición de la clasificación general, con 33 puntos.

Elizabeth Martínez es la única corredora que compite en el Campeonato Nacional. (Foto: Botoneta All Series)

"Mi incursión en el automovilismo no fue fácil, además que fue producto de la casualidad y curiosidad. Me inicié en el cuarto de milla, de hecho, fui la primera mujer en El Salvador en correr esa disciplina; en ese 2008 fue difícil, por la aceptación tanto los competidores, como el público. Sufrí burlas, las cuales no les tomaba importancia, solo quería divertirme", comentó Martínez.

El tiempo pasó, para esta temporada se unieron varios pilotos salvadoreños, entre ellos Martínez, que sin dudarlo se unió al pelotón del único serial guatemalteco que ha logrado su internacionalización total. Fue así como nació el Campeonato Nacional de Automovilismo El Jabalí – Botoneta.