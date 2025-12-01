Taekwondo gana tres medallas de oro en los Juegos Bolivarianos

-

En una jornada de ensueño, el taekwondo le dio tres medallas de oro a Guatemala en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025.

La entrega, disciplina y pasión en el tatami dio sus frutos para la delegación nacional que mostró personalidad y una coordinación excepcional para destacar en la justa regional.

Alejandra Higueros fue la más destacada al colgarse dos medallas de oro. La primera en la prueba freestyle de poomsae individual y la segunda en equipos femenino, en donde subió al podio junto a Lucía Icuté y Erika Hernández, quien también se colgó el bronce en la prueba individual.

¡SE VISTIÓ DE ORO! Alejandra Higueros brilló con una gran rutina en la modalidad freestyle, conquistando la medalla de ORO en poomsae de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.



¡Felicidades, campeona! #GuatemalaEnAyacuchoLima2025 pic.twitter.com/eYEkAXIZ7o — C O G (@COGuatemalteco) November 30, 2025

El otro oro para Guatemala en ese deporte lo ganaron César Aguilar, Dany Coy y Héctor Morales en el freestyle por equipos de poomsae. Coy también se colgó la medalla de plata a nivel individual y Aguilar obtuvo el bronce.

Héctor Morales y Lucía Icuté hicieron dupla en la prueba de dobles mixtos y concluyeron en tercer lugar.

La práctica constante te lleva a la excelencia… Eso lo tiene claro el grupo de tenis de mesa que representará a Guatemala en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.



A partir del martes, saldrán a escena en el Polideportivo 2 de La VIDENA Hidalynn Zapata, Lucía… pic.twitter.com/kJWjQ47InU — C O G (@COGuatemalteco) November 30, 2025

El ciclista Melvin Torres competirá este lunes en la prueba de omnium en el Velódromo de la Videna en busca de subir al podio. Junto a su hermano Edgar y Gaby soto participarán en la prueba de ruta en Costa Verde el próximo viernes.