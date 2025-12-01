Versión Impresa
Taekwondo gana tres medallas de oro en los Juegos Bolivarianos

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
30 de noviembre de 2025, 20:29
Alejandra Higueros se colgó dos medallas de oro este domingo. (Foto: Delegado ACD)

En una jornada de ensueño, el taekwondo le dio tres medallas de oro a Guatemala en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025.

La entrega, disciplina y pasión en el tatami dio sus frutos para la delegación nacional que mostró personalidad y una coordinación excepcional para destacar en la justa regional.

Alejandra Higueros fue la más destacada al colgarse dos medallas de oro. La primera en la prueba freestyle de poomsae individual y la segunda en equipos femenino, en donde subió al podio junto a Lucía Icuté y Erika Hernández, quien también se colgó el bronce en la prueba individual.

 

 

El otro oro para Guatemala en ese deporte lo ganaron César Aguilar, Dany Coy y Héctor Morales en el freestyle por equipos de poomsae. Coy también se colgó la medalla de plata a nivel individual y Aguilar obtuvo el bronce.

Héctor Morales y Lucía Icuté hicieron dupla en la prueba de dobles mixtos y concluyeron en tercer lugar.

 

 

El ciclista Melvin Torres competirá este lunes en la prueba de omnium en el Velódromo de la Videna en busca de subir al podio. Junto a su hermano Edgar y Gaby soto participarán en la prueba de ruta en Costa Verde el próximo viernes.

