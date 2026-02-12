Campeonato de Golf Match Play 2026 da sus primeras llaves

-

Se disputó la primera ronda del Campeonato Nacional Match Play de Golf 2026, en el Club Campestre San Isidro.

Luego de la primera ronda, se definieron los primeros clasificados para la segunda jornada de este viernes. La modalidad de juego del certamen es de enfrentamiento directo en parejas, por lo cual, todos los días habrá clasificados y eliminados hasta la final, que se disputará el próximo domingo.

El Campeonato Nacional Match Play de Golf 2026 se disputa con una modalidad de juego cara a cara, donde se compite hoyo a hoyo contra un oponente, ganando un punto por cada hoyo en el que se logre una puntuación más baja, en lugar de contar el total de golpes de la ronda, como se juega habitualmente en Medal Play. Gana el juego, quien acumula más hoyos conquistados, pudiendo conceder puts y levantar la bola si ya no hay posibilidad de ganar el hoyo.

De esta manera, las llaves en la categoría Campeonato quedaron definidas de esta manera: José Mejía vs. Fernando Saravia, Diego García vs. Jorge Luis Arzú, Andrés Reyes vs. Mateo Asturias, Alejandro Villavicencio vs. Matías Calderón, siendo este, sin duda alguna, uno de los mejores enfrentamientos de la jornada.

En la categoría A, Félix Cristiani jugará contra Eduardo Capmany, Jorge Alejandro Mejía se enfrentará a Daniel Ranta, José Javier Castillo disputará el pase contra Néstor Hernández; mientras que Henry Anderson jugará contra Carlos Asturias.

Jorge Herrera vs. Francisco Legrand, Stuardo Berty vs. Carlos Higueros, José Molina vs. Miguel Palacios, Pablo Berger vs. Álvaro Mayorga, serán las llaves en la división B; mientras que, en la C, Eduardo Rottman jugará contra Diego García, Sergio Hernández enfrentará a Juan José Urruela, Luis Fernando Villaverde jugará contra Gabriel Montufar, y José Pablo Rojas enfrentará a Rodrigo González.

En la división D, las llaves serán: Alejandro Méndez vs. Gustavo Ascanio, y Rolando Lara vs. Juan Emilio Reyes.

Este campeonato premia a los tres primeros lugares de cada categoría. Habrá premios de closest to the pin, y long driver. Este torneo se juega con el 75 por ciento de hándicap, a excepción de la categoría Campeonato Caballeros, quienes juegan Scratch.