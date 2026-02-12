Los más destacados del ranquin infanto juvenil de golf 2026

-

Los mejores jugadores de golf infantiles y juveniles se dieron cita en el Guatemala Country Club, para celebrar el primer ranquin nacional Infanto Juvenil 2026.

Esta competición, que se realizó por tres días, tuvo varios protagonistas, entre los que destacaron Matías Calderón y Tiffany Moon, quienes triunfaron en la división de 15 a 18 años.

En el evento, organizado por la Asociación Nacional de Golf de Guatemala, se dieron cita más de medio centenar de jugadores, quienes, distribuidos en diversas categorías, compitieron para ubicarse lo mejor posible en la primera clasificación general de este deporte en el país.

Así, una de las jóvenes promesas del golf guatemalteco, Matías Calderón, quien cuenta en su haber con múltiples participaciones internacionales, brilló por todo lo alto, al finalizar los tres días de competencia en el primer lugar general, con un score de 223, +10 sobre el par, destacando su primera ronda, en la cual tiró para 70.

En la segunda plaza de esa división, se ubicó Fernando Saravia Flores, con 227, +14 sobre el par; mientras que la tercera casilla fue ocupada por Alexander Rubín, con 229, +16 golpes sobre el par del campo, el cual era 71.

Rama femenil

En la división de damas, 15 a 18 años, Tiffany Moon se alzó con la victoria, al tirar para 235, +22 sobre el par, en los tres días de competencia. En la segunda plaza se ubicó Daniela Hernández, con 235, +29 sobre el par; mientras que, Valeria Soberanis fue tercera, con 261, +48 sobre el par.

En la categoría de 11 a 12 años, femenina y masculina, Alexa Nathusius, con 167, +25 sobre el par, y Julián Klose, con 156, +14 sobre el par, se impusieron, en dos días de competencia.

En las divisiones de 13 a 14 años y 9 a 10 años, Cristian Castillo Botrán, con 149, +7, y Juan Ignacio Fuentes, con 182, +40, se hicieron con la primera plaza de la tabla general.

Los más pequeños, de 7 a 8 años, femenina y masculina, Eva Auer, con 87, +15, y Andrew Rogers, con 79, +7, se impusieron.

En 9 a 10 años, femenina, Adriana Arriola, venció con un score de 94, +22; mientras que, en 6 años, femenina y masculina, Penélope Méndez, con 114, +42, y Thiago Arenas, con 105, +33, subieron a lo más alto del podio.