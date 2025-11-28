A un día del final, el Campeonato Nacional de Golf sigue dando emociones

-

A un día para que finalice el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, en el campo de Hacienda Nueva Country Club, San José Pinula, la lucha se intensifica tanto en las divisiones de Caballeros como de Damas. Este sábado, se conocerán a los nuevos campeones de las divisiones Campeonato, Internacional y AA (varones), Campeonato e Internacional (mujeres), así como en las categorías por equipos.

El campo par 72 lució en perfectas condiciones para este viernes, aunque el viento predominó en algunos momentos del recorrido de los 18 hoyos. Esto hizo que los jugadores mostraran sus mejores tiros, con el afán de lograr buenos scores al final del recorrido.

En la categoría Campeonato, Gabriel Palacios continúa en el liderato, luego de tres días de competencia. El jugador logró un score este viernes de 70, -2 bajo el par, para totalizar 209, -7 bajo el par. En el segundo y tercer lugar se ubican, José Arzú y Sebastián Barnoya, quienes tiraron para 213 y 215 (-3 y -1 bajo el par), respectivamente.

La colombiana, Daniela Páez, comanda la clasificación general de la división de damas Campeonato. En la imagen fue captada, en el tee del hoyo 10. (Foto: Cortesía Saulo López / ASOGOLF)

El guatemalteco Palacios, también comanda la categoría Internacional, con 209 (-7), y es seguido por el también chapín José Arzú, quien cuenta un score total de 2013 (-3). En la tercera posición se ubica el español José Peralta, con un 214 (-2 bajo el par).

José María de León Regil, Jorge González Valladares y Gi Kwon, ocupan los primeros tres puestos en la división AA, con scores de 245, 248 y 252 (+29, +32 y +36), respectivamente.

En damas, Valeria Mendizábal retoma el liderato en la categoría Campeonato, al tirar este viernes para 73, +1 sobre el par, y totalizar 233 (+17); mientras que, la colombiana, Daniela Páez, se mantiene por segundo día en el puesto uno de la clasificación general, con un score total de 223 (+7).

En la categoría por equipos, Gabriel Palacios y José Arzú, se encuentran en el primer puesto con un -10; mientras que las colombianas Daniel Páez y María José Cardona, comanda las damas con un +21 sobre el par.