Piastri se queda la pole del esprint en Catar y el campeonato sigue al rojo vivo

McLaren se queda la pole de la esprint y el campeonato de pilotos parece seguir al rojo vivo.

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá el sábado en cabeza de la carrera esprint del Gran Premio de Catar, penúltima prueba de la temporada de Fórmula 1, tras haber logrado el mejor tiempo en la clasificación del viernes en el circuito de Lusail.

#F1SPRINT STARTING GRID



A crucial battle in the drivers' championship awaits

Segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, que tiene una primera oportunidad de hacerse con el título mundial al término del Gran Premio del domingo a bordo de su McLaren.

El neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull pero todavía con opciones de pelear por la corona, será sexto en la parrilla, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Piastri llega al penúltimo fin de semana de la temporada con 24 puntos de desventaja respecto al líder Lando Norris, quien a sus 26 años busca su primera corona en la Gran Carpa.

El británico puede proclamarse campeón en Catar si los resultados le son favorables en la esprint del sábado y en el Gran Premio del domingo.