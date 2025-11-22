El Campeonato Nacional de golf vive un drama en San José Pinula: Así van los líderes

Descubre los resultados de la emocionante segunda ronda del LXXIII Campeonato Nacional de Golf en Hacienda Nueva. Alvarado, Mérida y Noguera comandan las Divisiones C, D y E.
Este sábado continúo la acción en el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, en el campo de Hacienda Nueva Country Club, San José Pinula. En la jornada matutina, se disputó la segunda ronda de las divisiones C, D y E caballeros, bajo unas condiciones climáticas impecables, que imperaron en el campo de par 72.
En la división C, los primeros lugares son ocupados por Jorge Alvarado Arriaga (Hacienda Nueva Country Club), Santiago Oliveros Magermans (Asociación Deportiva Nacional de Golf) y José Gálvez Fernández (Asociación Deportiva Nacional de Golf), quienes lograron un score este sábado, de 85, 89 y 92, golpes, y así totalizar 180, 181 y 185, +13,+17 y +20, sobre el par, en las dos jornadas que se han disputado.
El golfista Marco Mérida (Hacienda Nueva Country Club), comanda en solitario la categoría D, con un score total de 184, +40 sobre el par, luego de dos rondas de 91 y 93 golpes, respectivamente. En segunda y tercera posiciones, se ubican los jugadores, Mario Montalvo Polanco, quien cuenta con un score total de 193, +49, y Jorge García-Merlos García (Club Campestre San Isidro), quien cuenta un score de 196, +52 sobre el par.
En la categoría E, Max Noguera (Hacienda Nueva Country Club), Alejandro Molina Bianchi (Asociación Deportiva Nacional de Golf), y Kevin Berganza (Mayan Golf Club), con scores totales de 210, 224 y 227, +66, +80, +83, sobre el par, respectivamente, ocupan los primeros tres lugares de esa división.
Este domingo, 23 de noviembre, se disputará la tercera ronda y final de estas categorías, las cuales brindarán a los nuevos campeones, del LXXIII Campeonato Nacional de Golf.
(X) Resultados no oficiales.