El Campeonato Nacional de golf vive un drama en San José Pinula: Así van los líderes

-

Descubre los resultados de la emocionante segunda ronda del LXXIII Campeonato Nacional de Golf en Hacienda Nueva. Alvarado, Mérida y Noguera comandan las Divisiones C, D y E.

Hacienda Nueva Country Club tiene una historia de más de 25 años. Sus instalaciones originales, datan del siglo XVI, época en la cual existía un convento Jesuita. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

Este sábado continúo la acción en el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, en el campo de Hacienda Nueva Country Club, San José Pinula. En la jornada matutina, se disputó la segunda ronda de las divisiones C, D y E caballeros, bajo unas condiciones climáticas impecables, que imperaron en el campo de par 72.

La precisión es clave a la hora de puttear en el green, y así tratar de embocar la bola en el hoyo que está en juego. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

En la división C, los primeros lugares son ocupados por Jorge Alvarado Arriaga (Hacienda Nueva Country Club), Santiago Oliveros Magermans (Asociación Deportiva Nacional de Golf) y José Gálvez Fernández (Asociación Deportiva Nacional de Golf), quienes lograron un score este sábado, de 85, 89 y 92, golpes, y así totalizar 180, 181 y 185, +13,+17 y +20, sobre el par, en las dos jornadas que se han disputado.

Más de 100 jugadores, repartidos en cinco categorías, son los que han tomado el tee de salida, el viernes, y este sábado. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

El golfista Marco Mérida (Hacienda Nueva Country Club), comanda en solitario la categoría D, con un score total de 184, +40 sobre el par, luego de dos rondas de 91 y 93 golpes, respectivamente. En segunda y tercera posiciones, se ubican los jugadores, Mario Montalvo Polanco, quien cuenta con un score total de 193, +49, y Jorge García-Merlos García (Club Campestre San Isidro), quien cuenta un score de 196, +52 sobre el par.

El equipo de trabajo de la organización, recibe las tarjetas de los diferentes jugadores, que van terminando sus respectivas rondas. (FOTO: Saulo López / ASOGOLF)

En la categoría E, Max Noguera (Hacienda Nueva Country Club), Alejandro Molina Bianchi (Asociación Deportiva Nacional de Golf), y Kevin Berganza (Mayan Golf Club), con scores totales de 210, 224 y 227, +66, +80, +83, sobre el par, respectivamente, ocupan los primeros tres lugares de esa división.

Este domingo, 23 de noviembre, se disputará la tercera ronda y final de estas categorías, las cuales brindarán a los nuevos campeones, del LXXIII Campeonato Nacional de Golf.

(X) Resultados no oficiales.