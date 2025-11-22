Hansi Flick: "Ha sido increíble para todos volver al Camp Nou"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, describió como "extraordinario" el retorno al Spotify Camp Nou, escenario en el que su equipo firmó este sábado un gran encuentro al imponerse por 4-0 al Athletic de Bilbao en LaLiga.
"Regresar a este estadio ha sido algo espectacular para todos. Hemos sumado tres puntos; la primera mitad no resultó sencilla, pero finalmente encontramos nuestro juego, mantuvimos la portería a cero, marcamos cuatro goles y logramos la victoria", comentó el entrenador alemán durante la rueda de prensa.
La vuelta del conjunto azulgrana a su feudo tras 909 días centró gran parte de las preguntas en la comparecencia posterior al duelo.
Flick rememoró su visita al estadio culé hace más de dos décadas, cuando imaginó la posibilidad de ocupar algún día el banquillo barcelonista, un deseo que por fin se materializó este sábado. Para él, esto demuestra que "cualquier meta es alcanzable" cuando se trabaja "con determinación".
Además, expresó su gratitud a los más de 45.000 seguidores que llenaron las grada a quienes calificó de "maravillosos" y destacó que abandona el Camp Nou con sensaciones "imborrables".
"Todo salió perfecto. Me hace muy feliz dirigir aquí. Creo que tanto los futbolistas como la afición han vivido algo muy especial. Ha sido una jornada fantástica para todos", concluyó.