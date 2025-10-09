Campeonato Nacional de Motocross 2025 llega a su gran final

-

La pista VasTraxx, ubicada en San Miguel Petapa, será el escenario para la décima fecha y gran final del Campeonato Nacional de Motocross 2025, con la participación de más de 200 pilotos divididos en 20 categorías, que van desde las divisiones de 50 centímetros cúbicos hasta las Master.

MÁS DEPORTES: Ian Rodríguez, el piloto chapín que busca hacer historia en Europa

Será el final de la temporada con algunos campeones ya definidos; sin embargo, tratarán de despedir el año con una buena actuación, que demuestre porque consiguieron las coronas de sus categorías de manera anticipada.

Dos de estos campeones son el salvadoreño Cristian Quintanilla, quien ya consiguió el título en la división más alta del certamen: la MX1 "A" (450 centímetros cúbicos), y el guatemalteco Adrián Méndez, quien se ya se coronó campeón en la MX2 "A" (250 centímetros cúbicos).

Una de las divisiones que tendrán mucha atención será la Femenina. En WMX "A" es Fátima Villagran de Puerto Barrios, quien lidera la general; mientras que WMX "B", es María Fernanda Martínez de Guatemala, quien ostenta el primer puesto de la tabla luego de nueve fechas disputadas.

El escenario esta listo para que los cientos de fanáticos del Motocroos se den cita en la pista VasTraxx para presenciar la última fecha de la temporada 2025, la cual se disputará en dos días.

El sábado 11 de octubre se desarrollarán entrenos, clasificaciones y primera carrera; mientras, que el domingo 12 de octubre se celebrará la segunda competencia en todas sus divisiones.