Campo El Carmen: Renovación innovadora para el deporte en Zona 18.

La Municipalidad de Guatemala (Mingua) está impulsando dos proyectos deportivos cruciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos del norte de la ciudad. Esto incluye la renovación total del Campo El Carmen, donde se utiliza la innovadora técnica de Estabilización de suelo RAP (Reciclaje de Pavimentos Asfálticos) para garantizar una base sólida, y el desarrollo del Proyecto MuniGol en Paraíso II, creando nuevas áreas de recreación familiar y canchas deportivas para la comunidad.

Dos proyectos deportivos impulsados por la Municipalidad de Guatemala buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos del área norte de la ciudad.





Se tomó en cuenta las necesidades presentadas por los vecinos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Se trata de la renovación total del Campo El Carmen y la construcción de una cancha deportiva en la colonia Paraíso II, donde también se desarrollará el proyecto MuniGol.

Actualmente, los trabajos en el Campo El Carmen se encuentran en la fase de preparación y estabilización del suelo. Equipos especializados realizan movimientos de tierra para extraer el suelo plástico y compactar distintas áreas del campo.





Las canchas promueven la vida saludable entre los vecinos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Este proceso técnico es esencial para reducir la humedad, garantizar la estabilidad del terreno y crear una base sólida para las futuras actividades deportivas.





Se utiliza el RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) para la construcción de las canchas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Durante la renovación se aplican capas sucesivas de material selecto, cemento y cal, destacando, además, el uso de RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), un material innovador que proviene del reciclaje de pavimentos asfálticos. Esta tecnología no solo mejora la resistencia de la superficie, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente.

Proyecto MuniGol

A través del taller informativo Manos a la Obra, la comuna presentó los detalles del amicioso proyecto MuniGol, que tiene como objetivo ampliar las áreas de recreación y crear nuevos espacios para las familias.





Pronto los vecinos tendrán una cancha deportiva renovada. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

La nueva instalación se construirá estratégicamente en la 25 avenida C y 9a, calle A y B de la colonia Paraíso II, lo que permitirá un acceso fácil y directo para los vecinos del sector.

Durante el encuentro con los residentes, los funcionarios municipales reafirmaron su compromiso con la comunidad, escuchando sus inquietudes y explicando los avances y las etapas del proyecto.

