¿Se cancela el juego ante Argentina? Esto es lo que se sabe:

-

Mientras en Argentina han puesto en duda la realización del partido, en Guatemala esperan los boletos de avión para poder jugar ante la campeona del mundo el próximo martes, 31 de marzo, en La Bombonera.

MÁS DEPORTES: Jornada candente: Cremas y Rojos a sanar heridas en la fecha 15

La Asociación de Futbol Argentino (AFA) confirmó desde el pasado martes el duelo de fogueo ante la Bicolor, que servirá para despedir a la Albiceleste de su país antes de enfrentar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Este viernes el juego se puso en duda porque algunos medios argentinos afirman que FIFA no autorizó que Guatemala pueda disputar dos partidos en distinto continente durante la misma ventana de amistosos oficiales.

́ .



El Director Técnico de la #SeleMayor convoca a los siguientes jugadores para la Fecha FIFA de Marzo. #VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/9h8m4f5NSi — FFG (@fedefut_oficial) March 17, 2026

Pero, en la Fedefut defienden que el juego puede realizarse, aunque pierda el carácter de oficial. "Nosotros ya enviamos los pasaportes de la delegación, estamos esperando que nos envíen la confirmación de la compra de boletos", informó una fuente federativa.

Mientras tanto, la AFA confirmó que Argentina jugará ante ante Mauritania, el viernes 27 de marzo, también en La Bombonera.

Sin Tena

Los seleccionados empezaron a llegar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) desde este viernes para iniciar la concentración, sin el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien sufre quebrantos de salud.

Su compatriota y asistente, Salvador "Chava" Reyes será el encargado de dirigir a la Bicolor en la fecha FIFA.

Antes de viajar a Buenos Aires, Guatemala enfrentará a Argelia el viernes 27 de marzo en Génova, Italia.