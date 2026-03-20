Jornada candente: Cremas y Rojos a sanar heridas en la fecha 15

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Ganar o ganar para el líder Cobán Imperial que inaugura la jornada 15 del Clausura 2026 este sábado ante el sorprendente Mixco, quien se presenta en el Verapaz con una racha de cuatro victorias consecutivas.

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Se antoja una muy buena entrada para una fecha de platillos futbolísticos exquisitos como la visita de Municipal a Guastatoya y el duelo entre Comunicaciones y Xelajú en el estadio Cementos Progreso.

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Los príncipes azules dieron un golpe clave en el torneo el fin de semana pasado cuando se impusieron a los cremas para recuperar la cima, pero fueron a San Marcos y volvieron a tocar el suelo. Ahora, no tienen permitido fallar, aunque ya son tres partidos en los que no pueden ante los pupilos de Fabricio Benítez.

Los chicharroneros viven un gran momento, ya son seis juegos sin derrota y en las últimas cuatro fechas se impusieron a Municipal, Guastatoya, Malacateco y Achuapa.

Los cebolleros, en el sótano de la tabla acumulada, cierran la actividad de sábado con un duelo directo y, además, derbi ante Mictlán. Dos puntos de ventaja tienen los conejos sobre el rival de turno en la lucha por evitar el descenso.

Platos fuertes

La acción seguirá este domingo con los grandes, golpeados por haber sumado derrotas a mitad de semana, obligados a ganar.

Los rojos, que solo han ganado uno de siete partidos fuera de casa, visitan a Guastatoya. Y los cremas, que se volvieron a meter a la pelea por no irse a Primera División, recibirán a un motivado Xelajú.