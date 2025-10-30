Cancelan plenaria y frenan elección de nueva Junta Directiva del Congreso

-

Diputados oficialistas y sus aliados lograron evitar por segunda ocasión la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso.

Como pocas veces, la Junta Directiva del Congreso pretendía comenzar de manera puntual la sesión programada para las 10:00 horas de este jueves 30 de octubre y, tras esperar no más de cinco minutos, el presidente de ese organismo, Nery Ramos, dio por cancelado el cónclave.

El legislador argumentó la inasistencia de tres secretarios del ente colegiado: Sabino Velásquez, Juan Carlos Rivera y José Pablo Mendoza, quienes no se encontraban en su lugar, y así agradeció a quienes se presentaron al hemiciclo, pero les hizo ver que no se abordaría ningún tema.

La Junta Directiva no se alcanzó a integrar y el presidente Nery Ramos decidió cancelar la plenaria. (Foto: Congreso)

Frenan elección

Diputados de distintas bancadas manifestaron su inconformidad con el trámite, ya que la mayoría de veces las sesiones inician hasta con dos horas de retraso.

Integrantes de Vamos, Valor y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre otros bloques, criticaron la actuación de Ramos aseguraron que se trató de una estrategia para impedir la elección de la nueva Junta Directiva.

"¡Cobarde, cobarde!", gritaron varios de ellos cuando el representante de Jutiapa canceló la plenaria.

Diputados de Vamos, Valor, UNE y otros de oposición criticaron la cancelación de la sesión programada para este jueves. (Foto: Congreso)

Oposición busca quedarse con la Directiva

Aunque originalmente se preveía iniciar este día con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, los diputados Alexandra Ajcip, de la Comunidad Elefante, y Ronald Portillo, de Vamos, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y con ello buscaban asegurar la elección la Junta Directiva por el período 2026-2027.

Una alianza liderada por Allan Rodríguez, de Vamos; Felipe Alejos, de Todos; Inés Castillo, de la UNE; Luis Aguirre, de Cabal, y Elmer Palencia, de Valor, tendría más de 85 votos para integrar ese ente colegiado.

Tales números se confirmaron en la sesión del martes 28 de octubre, cuando se sometió a votación una moción privilegiada con la cual se hizo el primer intento, aunque infructuoso, para efectuar la elección. La desintegración del cuórum en la Directiva actual frenó la elección en esa oportunidad, una estrategia que se repitió este jueves.

Según ha trascendido, el diputado Álvaro Arzú Escobar se perfila como el nuevo presidente del organismo.

El grupo de oposición conformado por Vamos, UNE, Todos, Valor, Cabal y otras facciones impulsa la candidatura de Álvaro Arzú Escobar para la presidencia del Congreso, para el período 2026-2027. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Ganan tiempo?

Con la medida adoptada, el oficialismo buscaría ganar tiempo para evitar que los mencionados actores dominen el Congreso en los últimos meses de este año y durante el próximo período.

Samuel Pérez, del grupo impulsa la creación del partido Raíces, fue consultado sobre la posibilidad de que se mantenga sin integrar el cuórum en la Junta Directiva para impedir el avance de los siguientes cónclaves, y respondió que "en cualquier sesión plenaria próxima puede ocurrir cualquier cosa".

Asimismo, señaló de "criminales violentos" a quienes pretenden elegir al nuevo presidente del parlamento y el resto de cargos en el ente colegiado.

Por su parte, Victoria Godoy Palala, de la facción fiel al Movimiento Semilla, dijo desde el martes pasado que "hay que recomponer los números", en cuanto a las alianzas establecidas.