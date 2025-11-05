¡Atención! Cancelan venta física de boletos para ver a la Selección Nacional

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) anunció la cancelación de la venta física de boletos para los partidos de la Selección Nacional, una medida tomada tras registrarse hechos de violencia este martes.
La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) ha indicado que han tomado la decisión de cancelar la venta física de boletos para ver los dos partidos de la Selección Nacional.
Esto se da debido a que durante la tarde de este martes se registraron hechos de violencia en la agencia bancaria de la zona 9, donde se realizaba la venta de boletos.
Por lo tanto, la FFG informará a través de sus redes sociales los saldos reflejados, según indicaron las autoridades de dicha federación.
"Lamentamos los hechos violentos que vivieron las familias guatemaltecas, así como el personal humano que realiza las ventas físicas", dijo la FFG.
Asimismo, agregó que por "los daños causados a la propiedad privada, nos solidarizamos con nuestro patrocinador".