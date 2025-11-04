¡De estreno! Lanzan nueva colección de vestimenta Lifestyle de la Selección Nacional

-

La Federación de Fútbol de Guatemala presentó la nueva colección Lifestyle, una nueva línea de ropa de la Selección Nacional con un toque urbano y moderno. Esta vestimenta de la Azul y Blanco incluye playeras, sudaderas y chalecos.

TE PUEDE INTERESAR: Los legionarios empiezan a llegar a la concentración de Selección

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) lanzó una nueva colección de vestimenta de la Selección Nacional con un toque urbano y moderno, llamada Lifestyle de Umbro x FFG.

Son diversas prendas: camisola, sudadera, chaleco, chumpa y dos estilos de playeras, en los que destacan tonalidades crema y azul cielo y que se adaptan más a la cotidianidad de la afición.

La ropa, presentada justamente en el marco de los dos partidos decisivos rumbo al Mundial 2026, está disponible en las principales tiendas deportivas del país

Los precios van desde los Q195, que es el valor de las playeras, hasta los Q695, lo que cuesta un chaleco.

Darwin Lom y José Morales presentan las nuevas playeras de color celeste y crema, respectivamente. (Foto: FFG)

Concentrados

Entre la presentación del nuevo vestuario y venta de boletos, la Azul y Blanco permanece concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en la zona 15, donde de a poco el grupo va tomando forma.

De los legionarios, Nicholas Hagen ya está entrenándose, mientras que para hoy se tiene previsto que se unan a las prácticas Olger Escobar y Aarón Herrera, así como el arribo al país de Rubio Rubín y Arquímides Ordóñez.