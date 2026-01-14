Cancillería espera notificación oficial de EE.UU. sobre suspensión de visas

-

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la medida no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el Gobierno de Guatemala se mantiene a la espera de una notificación oficial por parte de las autoridades de Estados Unidos, luego de que se conociera la suspensión indefinida de visas para inmigrante para ciudadanos de varios países, entre ellos Guatemala.

De acuerdo con el comunicado oficial, "las autoridades de Estados Unidos han anunciado la suspensión indefinida de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los cuales figura Guatemala, según un listado publicado por un medio de comunicación estadounidense".

Sin embargo, la Cancillería subrayó que, hasta el momento, no ha recibido una comunicación formal de las agencias estadounidenses sobre la aplicación de esta medida.

Comunicado sobre el anuncio de la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU.



https://t.co/VfBg5k4T1q pic.twitter.com/1RUoMezmVW — MINEX Guatemala (@MinexGt) January 14, 2026

"El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa a la espera de notificación oficial de parte de las distintas agencias de Estados Unidos sobre las nuevas regulaciones, las cuales serán comunicadas oportunamente", precisa el documento.

La Cancillería también precisó el alcance de la suspensión al señalar que "esta suspensión no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante como las de turismo, negocios, tránsito o trabajadores temporales, entre otras".

Puntualizó que "esta regulación está dirigida a las categorías de visas que otorgan residencia permanente".

En el comunicado se indica que "Guatemala reitera su disposición a mantener un diálogo constructivo y permanente con las autoridades estadounidenses, así como a fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria, consular y de verificación, con el objetivo de garantizar procesos ordenados, seguros y regulares".

El Minex reafirmó "su compromiso con la protección de sus nacionales en el exterior y con el fortalecimiento de una relación histórica de amistad, respeto y cooperación con Estados Unidos",

Asimismo, se anunció que la Cancillería "pone a disposición de la población guatemalteca en Estados Unidos la Red Consular para brindar orientación y acompañamiento sobre cualquier actualización relevante".