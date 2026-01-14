Esto dijo Arévalo sobre suspensión de visas por parte de EE.UU.

-

Estados Unidos anunció la pausa del procesamiento de visas para las personas que buscan residir de manera permanente en ese país.

OTRAS NOTAS: Trump suspende visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países

El presidente Bernardo Arévalo indicó que el Gobierno de Guatemala no ha recibido ninguna notificación oficial del Gobierno de los Estados Unidos sobre la disposición que pausar el otorgamiento de visas para quienes quieren residir en ese país.

"Sobre las visas de residencia, no hemos recibido ninguna notificación oficial. Lo único que sabemos es que son efectivamente para visas de residencia, de gente que está aplicando para quedarse a vivir en los Estados Unidos", afirmó el mandatario.

El gobernante dio las declaraciones en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, resaltó que el Gobierno no tiene información sobre el caso y señaló que lo mejor era acudir a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para obtener información.

Arévalo indicó que la decisión es por cuestiones internas de Estados Unidos. (Foto: YouTube / Soy502)

Al ser repreguntado sobre qué habría provocado que Guatemala fuera incluida en la medida, el mandatario respondió que "hay países de todos los continentes y de todas partes".

"La decisión, según entendemos nosotros, está derivada de cuestiones internas sobre el acceso a los beneficios de la seguridad social en los Estados Unidos. No tiene nada que ver con cuestiones externas o internacionales", respondió el mandatario.

Suspenden visas

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la pausa del procesamiento de visas para las personas que buscan residir de manera permanente en Estados Unidos en 75 países, la medida forma parte de un endurecimiento de los controles migratorios bajo la administración del presidente Donald Trump.

La información fue confirmada por medios internacionales que citan al Departamento de Estado y la Casa Blanca, instituciones que señalaron que la medida comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero de 2026, con una duración indefinida.

Según un memorando interno del Departamento de Estado, citado por el medio Fox News, la decisión busca reforzar la aplicación de la disposición legal conocida como "carga pública", que permite negar visas a personas consideradas con alta probabilidad de depender de beneficios sociales financiados con fondos públicos.

"La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos migrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", indicó la agencia federal en un mensaje publicado en X.

Las visas para turistas no son afectadas por la medida. (Foto: Archivo / Soy502)

Entre los 75 países afectados figuran Guatemala y otros países de la zona como Belice, Nicaragua, los otros países centroamericanos de México no figuran en la lista. También destacan que están incluidos en la lista Brasil y Uruguay.

El Departamento de Estado también instruyó a los funcionarios consulares a evaluar factores como edad, salud, situación financiera, dominio del inglés y posible necesidad de atención médica a largo plazo.

Las excepciones a la pausa serán "muy limitadas" y solo tras superar estas evaluaciones, precisan las instrucciones giradas a los cónsules.

La información de los medios internacionales señala que la suspensión anunciada por Estados Unidos "no afecta las visas de turista ni de negocios", pero que la administración de Trump reforzará los controles migratorios y revisará el historial en redes sociales de todos los solicitantes de visa como parte de los nuevos procesos de verificación.

La norma de carga pública existe desde hace décadas, pero su aplicación ha variado entre administraciones.

Por ejemplo, en 2022, el Gobierno de Joe Biden limitó su alcance, mientras que la actual administración gubernamental impulsó una interpretación más amplia.