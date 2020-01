La canción guatemalteca que Dennis Arana cantará en La Academia

Luego de lucirse en uno de los últimos conciertos previos a la gran final, Dennis Arana tiene dos retos que cumplir y uno de ellos seguro tocará las fibras más blandas de su corazón.

El guatemalteco interpretará dos canciones, una en "El gran festival de la canción de La Academia" y una canción guatemalteca donde compartirá su voz con la hondureña Angie Flores.

"El próximo domingo como una acción inédita dentro de la historia de La Academia, tenemos "El gran festival de la canción de La Academia". Vamos a hacer reminiscencia de los grandes festivales como la OTI de los años 70, grandes canciones y sobre todo, lo más importante, en el escenario solo estarán ustedes, una luz y un micrófono, no hay bailarines, no hay escenografía, no hay ningún otro apoyo, solamente son ustedes, el micrófono y todo el potencial que puedan tener. Todo el talento expuesto, libre, ansioso, y espectacular", dijo el director de La Academia, Héctor Martínez.

"Algo de Mi" de Camilo Sexto es el nuevo e inusual reto para Dennis, que tiene varias condicionantes:

"Les recuerdo las bases: "El gran festival de la canción de La Academia" es un escenario, una luz, un micrófono y todo su talento", dijo el director.

"Solo ustedes por primera vez en la libertad absoluta de recrear y de compartir todo lo que han aprendido en La Academia con su talento", remarcó.

Luego, en la gran final, Dennis estará junto a Angie y juntos cantarán "Fuiste tú" de Ricardo Arjona y Gaby Moreno.

"Pero para esto hay reglas que complicarán el dueto", explicó Martínez:

"Van a tener la supervisión cada uno de un maestro diferente, Dennis vas con Raúl Carballeda y a Angie le fue asignado Beto, únicamente van a supervisar y van a dejar las cosas claras de su montaje, una supervisión muy sutil", agregó el director.

"También tendremos retos de hombres contra mujeres", dijo. "Para las mujeres 'Una canción no es suficiente' de Anali, el maestro que va a ayudarles en su montaje es Beto Castillo, ¿por qué les comento esto?, porque no pueden recibir información de nadie más, y el reto 2 de hombres será supervisado por Carballeda, es 'El triste' de José José.

"Además, otro de los retos será uno grupal: un homenaje al vocalista de la agrupación Fobia, Leonardo de Lozanne", dijo.

“ Un gran evento, un gran concierto y no quiero una sola falla ” Hector Martínez , director de La Academia.

