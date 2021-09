Canelo Álvarez y Caleb Plant se van a los golpes en plena conferencia de prensa

En una conferencia de prensa que promovía el título de Peso Súper Mediano entre los campeones, Canelo Álvarez y Caleb Plant, casi se convertía en una pelea a toda regla después de que Álvarez empujara a Plant.

OTRAS NOTICIAS: Robert Lewandowsky recibe Bota de Oro y se la dedica a su esposa

El video del enfrentamiento deja ver cuando después de recuperar el equilibrio, Plant caminó tranquilamente hacia adelante y luego le lanzó una bofetada de izquierda a Álvarez, quien se agachó y lanzó su propio par de golpes cuando los oficiales de seguridad intervinieron rápidamente.

"Canelo":

Por su cruce con Caleb Plant durante la conferencia de prensa sobre la pelea que protagonizarán pic.twitter.com/Kp4GMJokHi — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 21, 2021

Los ataques de Álvarez dejaron un corte visible debajo del ojo derecho de Plant, según una foto publicada por el usuario de Twitter MacMally.

BREAKING: Caleb Plant has officially received more facial damage in one press conference with Canelo than Floyd Mayweather did in 50 fights. pic.twitter.com/tQY0NyqAd8 — MacMally (@MacMallyMMA) September 21, 2021

Álvarez, campeón de la AMB, CMB, OMB y The Ring, espera agregar el cinturón de la FIB que actualmente es propiedad de Plant a su colección.

La pelea tendrá lugar el 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Paradise, Nevada.