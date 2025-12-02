¡Más requisitos! para aspirantes a representar al Cang en la postuladora del TSE

-

La directiva del CANG, dio a conocer los requisitos para que los agremiados presenten sus expedientes para participar en la elección de los representantes titular y suplente para la postuladora del TSE.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) informó que se ampliaron los requisitos para los interesados en participar como aspirantes a representar dicha institucion en la Comisión de Postulación de magistrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2025-2032.

En un comunicado de prensa, la directiva del CANG especificó que los días estimados para concretar la recepción de expedientes y elección serán el 11 y 12 de diciembre del presente año.

Para participar, los aspirantes deben acreditar varios documentos, entre estos, certificaciones emitidas por el Registro de Ciudadanos del TSE y otras constancias que acrediten la carencia de impedimentos legales.

Por ejemplo, se pide la Certificación de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas, constancia de colegiado activo extendida por el CANG, así como del tiempo de ejercicio profesional (por lo menos cinco años)

Asimismo, se pide una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos emitida por la Contraloría General de Cuentas.

️Conoce los requisitos para los profesionales que deseen participar como representantes del CANG, para integrar la Comisión de Postulación

encargada de elaborar la nómina de candidatos a Magistrados Titulares y Suplentes del Tribunal Supremo

El Congreso aprobó el martes 11 de noviembre el acuerdo 10-2025, el cual da vida a la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación encargada de proponer a los candidatos para la elección de magistrados titulares y suplentes del TSE.