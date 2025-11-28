Facultad de Derecho de la Usac define a su sustituto para la postuladora del TSE

-

Con el nombramiento avanza el proceso para la instalación de la Comisión de Postulación.

Rodolfo Barahona Jócome, será el suplente de Henry Manuel Arriaga, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en la Comisión de Postulación que propondrá la nómina de candidatos para la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La decisión se tomó en la sesión del 27 de noviembre pasado. Barahona Jócome, es vocal I de la Junta Directiva y representante de los profesores titulares y será quien "asumirá este cargo como parte del proceso de designación de un suplente de la Facultad ante dicha Comisión".

Rodolfo Barahona Jócome, vocal I de la Junta Directiva de la Facultad de Derecho será miembro suplente de la Comisión de Postulación del TSE. (Foto: Derecho Usac / Soy502)

"Con el nombramiento, la Facultad reafirma su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas", precisa el comunicado.

Según el artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) la Comisión de Postulación estará integrada por cinco miembros en la forma siguiente:

El Rector de la Usac, quien la preside

Un representante de los rectores de las universidades privadas

Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala electo en Asamblea General

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac

Un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades Privadas

Henry Manuel Arriaga, decano de la Facultad de Derecho de la Usac forma parte de la Comisión de Postulación del TSE. (Foto: Derecho Usac / Soy502)

La legislación precisa que cada miembro titular tendrá un suplente, el cual será electo en la misma forma que el titular, salvo los suplentes del Rector de la Usac y del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha casa de estudios.

Estos suplentes son electos "por el Consejo Superior Universitario de la Usac y por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Universidad, respectivamente".

Asimismo, la LEPP precisa que la Comisión de Postulación será instalada por el Congreso de la República, sesenta días antes de la fecha en que termine el período de los magistrados del TSE.