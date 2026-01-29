CANG debe enviar informe por amparo contra elección de magistrado de la CC

-

El 4 de febrero, el Colegio de Abogados tiene contemplado elegir a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, hay un amparo que podría frenar dicha elección.

Los abogados Ricardo Sagastume y Diego Sagastume Vidaurre, presentaron un amparo en contra de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) por supuestas ilegalidades cometidas en la convocatoria a la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

La Sala Sexta de Apelaciones Civil dio trámite a ese amparo y pidió al CANG que en un plazo de 48 horas remita un informe, es decir, el viernes 30 de enero.

Al recibir la información, la Sala deberá analizar los argumentos de los interponentes, así como del CANG y emitir una resolución, la cual podría confirmar la elección del próximo 4 de febrero o frenarla.

(Foto: Abogado Diego Sagastume)

Esto reclaman

Los abogados consideran que la Junta Directiva del CANG cometió varias ilegalidades al momento de convocar a la elección.

Entre estas, que en la convocatoria se hace de "manera arbitraria", pues se incluye a profesionales que no son abogados, pues señalan que la Constitución establece que la elección es exclusiva de abogados.

También porque la convocatoria no se publicó en dos diarios de mayor circulación.