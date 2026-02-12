CANG arranca elección de magistrado titular y suplente para CC

-

Los abogados y notarios, a nivel nacional, decidirán quienes serán el magistrado titular y suplente de la CC por el CANG para la próxima magistratura.

A partir de las 8:00 horas de la mañana de este jueves 12 de febrero quedaron habilitadas, a nivel nacional, las mesas de votación para elegir al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), período 2026-2031.

La jornada de votación concluirá a las 18:00 horas cuando se cierre el evento de elección convocado para este día.

Para este evento se instalaron 28 centros de votación, de estos, dos se ubicaron en la Ciudad de Guatemala: en el Club La Aurora en la zona 13 de la capital, y otro en el Parque Erick Barrondo, zona 7.

Mientras que los restantes, 21 quedaron ubicados en cabeceras departamentales y 5 en las cabeceras municipales de Coatepeque, Quetzaltenango; Malacatán, San Marcos; Momostenango, Totonicapán; Nebaj, Quiché, y Poptún, Petén.

El derecho a voto lo podrán ejercer, únicamente los abogados y notarios, puesto que los profesionales de las ciencias afines agremiados al CANG fueron excluidos, según lo confirmó la CC al rechazar dos acciones que buscaban revertir la decisión emitida por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo que ordenó al CANG tomar tal decisión.

¿Quiénes son los candidatos?

Como consecuencia de los resultados obtenidos el pasado miércoles 4 de febrero, los abogados y notarios tendrán que tomar la decisión, únicamente entre dos opciones, tanto para magistrado titular como para suplente.

Las dos planillas en contienda están lideradas para titular por la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Astrid Lemus, y por el exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez. Mientras que para suplente entre Luis Fernando Bermejo Quiñonez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo, respectivamente.

En los resultados de la primera vuelta, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, obtuvo 5,885 votos a favor y Carlos Estuardo Gálvez Barrios 4,495.

Integración de la CC

Al concluir la jornada de este jueves en el CANG, quedarán electos los primer integrantes de la nueva magistratura de la CC.

Faltan por desarrollarse y concluir los procesos en la Presidencia, cuya designación es obligación de Bernardo Arévalo, quien hizo una convocatoria para recibir expedientes, mismos que podrán llevarse el próximo lunes 16 de febrero.

Por aparte, el pleno del Congreso de la República deberá revisar expedientes y votar para elegir titular y suplente. Además, al Corte Suprema de Justicia deberá realizar la misma designación, así como el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.