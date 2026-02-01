CANG se pronuncia por intento de excluir profesionales de ciencias afines

El CANG emitió un pronunciamiento sobre las acciones que buscan excluir a profesionales de ciencias afines de la elección de magistrados titular y suplente ante la CC.
Debido a la interposición de dos amparos planteados contra la convocatoria de elecciones de magistrado titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad (CC) en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), este último emitió un pronunciamiento este domingo.
Según el documento, ante las acciones que pretenden excluir a profesionales de ciencias afines del proceso electoral, afirman que todos tienen derecho "a intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General".
Las profesiones afines son politólogo, sociólogo, internacionalista o criminalista, quienes, de acuerdo con el CANG, han participado en eventos anteriores (incluyendo el proceso en el cual resultaron electas las actuales autoridades de la CC).
Según las acciones planteadas en contra del proceso, el evento en mención solo compete a los profesionales abogados agremiados.
La elección en el CANG está prevista para el próximo 4 de febrero, con posibilidades de ir a segunda vuelta el 12 del mismo mes.