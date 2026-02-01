Canopy del Astillero Municipal destaca como opción turística familiar

-

A pocos minutos del centro urbano de San Marcos, el Canopy del Astillero Municipal ofrece áreas verdes, juegos infantiles y recorridos de aventura, convirtiéndose en una opción accesible para familias y turistas que buscan recreación en contacto con la naturaleza.

El Canopy del Astillero Municipal se ha convertido en uno de los principales centros turísticos de la cabecera departamental, gracias a su cercanía con el casco urbano y a la diversidad de actividades recreativas que ofrece a visitantes locales y turistas.

El sitio se localiza a aproximadamente cinco minutos del centro de la ciudad, lo que facilita el acceso para quienes buscan una opción de esparcimiento en contacto con la naturaleza.

Hay espacio para que los niños se diviertan. (Foto: Esner Navarro/Colaborador)

De acuerdo con Ludim Barrios, director de Áreas Protegidas de la municipalidad, desde hace un año el lugar se encuentra totalmente abierto al público, contando con una vía de acceso en buenas condiciones hasta el astillero municipal, donde se ubica este centro de recreación.

La habilitación del espacio forma parte de los esfuerzos municipales por promover el turismo local y brindar áreas seguras para la convivencia familiar.

Dentro del astillero, los visitantes pueden encontrar amplias áreas verdes, ideales para el descanso y la recreación, así como juegos destinados a los niños.

Es visitado por varios turistas locales y extranjeros. (Foto: Esner Navarro/Colaborador)

Además, se dispone de espacios adecuados para preparar alimentos, lo que permite a las familias y grupos de amigos pasar varias horas en el lugar y disfrutar de un ambiente natural y tranquilo.

La principal atracción del sitio es el canopy, una experiencia de aventura que permite recorrer el área desde las alturas. Este cuenta con dos estaciones: la primera tiene una longitud aproximada de 500 metros y se encuentra ubicada en la parte más alta del astillero, ofreciendo vistas panorámicas del entorno; la segunda estación cuenta con un recorrido de 350 metros, complementando la experiencia para los visitantes.

Previo a iniciar el recorrido, el personal a cargo de velar por la seguridad de los visitantes y usuarios del canopy brinda instrucciones claras sobre el uso del equipo y las normas de seguridad, además de colocar el arnés correspondiente para evitar cualquier incidente.

Según las autoridades municipales, el servicio es atendido por personal capacitado, garantizando que cada persona que utilice el canopy cuente con las medidas de protección necesarias.

Las vistas en el canopy son únicas. (Foto: Esner Navarro/Colaborador)

El ingreso al canopy tiene un costo de Q40 por persona, lo que lo convierte en una opción accesible para la población que busca sentir la adrenalina al máximo y vivir una experiencia en medio de la naturaleza.

El centro turístico permanece abierto de lunes a domingo, en horario de 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, consolidándose como una alternativa permanente para el turismo, la recreación y el sano esparcimiento en la cabecera departamental.