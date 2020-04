Le canta canción de boda a su esposo mientras muere por Covid-19

Joe Lewinger, de 42 años, falleció por coronavirus en un hospital en Nueva York y lo último que escuchó antes de morir fue a su esposa cantando su canción de boda.

Maura Lewinger, compartió su historia a través de su cuenta de Facebook. Ella quiso aprovechar para mandar un mensaje de concienciación al mundo.

Él era un hombre sano, pero su enfermedad se complicó hasta que perdió la vida. De síntomas leves pasó a problemas respiratorios graves.

Según explicó su esposa, ni sus hijos ni ella pudieron estar cerca de Joe cuando falleció, por lo que el personal médico les puso en contacto mediante videollamada. Fue entonces cuando Maura entonó la canción que sonó en su boda.

“Le agradecí por haber sido el esposo más maravilloso y por haberme hecho sentir cuidada y amada cada día que compartimos”, dijo Maura en una entrevista con CNN.

“Cada día me escribía cartas bellísimas y le agradecí, y después recé. Pero la doctora tomó el teléfono y me dijo: ‘lo siento, pero ya no hay más pulso’. Y entonces le puse nuestra canción de bodas”, narró.

Maura compartió su historia para advertir que todos pueden enfermarse de coronavirus y dejen de salir de casa. Ella quiere que los padres sean estrictos y entiendan que esta enfermedad es grave.

*Con información de Telecinco y CNN

