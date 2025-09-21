Cantante colombiano desaparece en México tras gira de conciertos

El presidente colombiano ha pedido ayuda a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Bayron Sánchez Salazar, mejor conocido como B-King, fue reportado como desaparecido en Sonora, México, desde el pasado martes 16 de septiembre, cuando se encontraba en una gira de conciertos.
El cantante desapareció junto a su coequipero Jorge Herrera.
Marcela Reyes, expareja del cantante y DJ colombiana, solicitó ayuda a sus seguidores de Instagram para que colaboren con la búsqueda del artista.
También le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería de Colombia para que actúen.
Presidente colombiano hace petición
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ayuda para encontrar con vida al cantante.
"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió el mandatario en X.
Petro sugirió que quizás los responsables sean "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos", y también "por la falta de amor de su sociedad decadente".
