Cantante mexicano muere en ataque armado

Tras el ataque armado dos hombres fallecieron y una mujer resultó herida.

La tarde del 19 de agosto, Ernesto Barajas, cantante y fundador de Enigma Norteño, falleció en una zona del occidente de México.

En el hecho también falleció una persona que lo acompañaba, mientras que una joven de 18 años resultó herida.

En el ataque armado un hombre que acompañaba al cantante falleció y una mujer resultó herida. (Foto: La Nota de Guadalajara)

Previo al atentado, el músico compartió en su cuenta de Instagram, donde reunía más de 1,5 millones de seguidores, una serie de historias que dejaron ver detalles de su día a día y su entusiasmo por el próximo cumpleaños que celebraría en septiembre.

(Imagen: vía Infobae)

En las historias publicadas, Barajas mostró momentos personales como un trayecto en camioneta, la exhibición de un reloj recibido como obsequio y mensajes de agradecimiento a colegas del género regional mexicano.

Asimismo, invitó a sus seguidores a escuchar su reciente sencillo Hello Kitty, lanzado el 14 de agosto, y se mostró sonriente tras una rutina de ejercicio.

Hello Kitty.... Edgardo Nuñez x Enigma Norteño pic.twitter.com/jJFqbExr4l — lineasogni (@LineaSogni) August 16, 2025

El intérprete de corridos, quien en meses recientes había compartido con sus seguidores su lucha contra padecimientos cardiacos, mantenía además un espacio en YouTube con el podcast Puntos de Vista, donde entrevistaba a exponentes del regional.

Te voy a extrañar toro amigo mio, gracias por los lindos momentos que pasamos Ernesto Barajas️ #ErnestoBarajas #EnigmaNorteño pic.twitter.com/R0CI9N83TH — Sebastian salla (@sallasebastian8) August 20, 2025

Tras conocerse su muerte, figuras del medio como Larry Hernández, Beto Sierra y La Chicuela expresaron su pesar, mientras que miles de seguidores replicaron mensajes de incredulidad y condolencias hacia la familia del artista.

Horas antes de su asesinato el cantante mostró un regalo adelantado por su próximo cumpleaños el 16 de septiembre. (Foto: vía TVP)

