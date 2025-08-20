Conductor pierde el control de su vehículo tras ataque armado

La víctima se dirigía al gimnasio cuando fue atacado por sujetos desconocidos.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. despliega buques frente a las costas de Venezuela contra el narcotráfico
Rogoberto Canteo Chamalé, de 46 años, falleció en las primeras horas de este miércoles 20 de agosto tras un ataque armado que provocó que perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra un cerco en el caserío Pacajay, aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez.
Bomberos Voluntarios llegaron alertados inicialmente por un accidente de tránsito, sin embargo, al atender la emergencia confirmaron que Canteo Chamalé presentaba múltiples heridas por arma de fuego.
Mientras un socorrista intentaba reanimarlo, otro junto a residentes desconectaba la batería del vehículo para evitar más riesgos. Tras varios minutos de atención, se confirmó el fallecimiento del conductor.
Al momento del incidente, familiares y vecinos organizaron la retirada del cuerpo y del vehículo.
Además, solicitaron a los bomberos y, posteriormente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se retiraran del lugar, asegurando que serían ellos quienes se encargarían de la situación.
El móvil del ataque sigue bajo investigación por parte de las autoridades.