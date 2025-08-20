Versión Impresa
Conductor pierde el control de su vehículo tras ataque armado

  • Por Susana Manai
20 de agosto de 2025, 10:21
El conductor del vehículo falleció mientras era atendido por los socorristas. (Foto: Mario Equité/Nuestro Diario)

La víctima se dirigía al gimnasio cuando fue atacado por sujetos desconocidos.

Rogoberto Canteo Chamalé, de 46 años, falleció en las primeras horas de este miércoles 20 de agosto tras un ataque armado que provocó que perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra un cerco en el caserío Pacajay, aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez. 

(Foto: Mario Equité/Nuestro Diario)
Bomberos Voluntarios llegaron alertados inicialmente por un accidente de tránsito, sin embargo, al atender la emergencia confirmaron que Canteo Chamalé presentaba múltiples heridas por arma de fuego. 

(Foto: Mario Equité/Nuestro Diario)
Mientras un socorrista intentaba reanimarlo, otro junto a residentes desconectaba la batería del vehículo para evitar más riesgos. Tras varios minutos de atención, se confirmó el fallecimiento del conductor.

(Foto: Mario Equité/Nuestro Diario)
Al momento del incidente, familiares y vecinos organizaron la retirada del cuerpo y del vehículo.

Además, solicitaron a los bomberos y, posteriormente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se retiraran del lugar, asegurando que serían ellos quienes se encargarían de la situación. 

(Foto: Mario Equité/Nuestro Diario)
El móvil del ataque sigue bajo investigación por parte de las autoridades.

