Surgen más videos sobre la aglomeración en Cementerio de Villa Nueva

Surgen más videos sobre la aglomeración de personas afectadas este 31 de octubre a las afueras del Cementerio General en Villa Nueva.

Cientos de personas se movilizaron durante la madrugada de este lunes 1 de noviembre al Cementerio de Villa Nueva, en la zona 4.

Donde se originó una avalancha debido a la gran cantidad de personas y a los puestos de venta que están en el lugar.

Muchos niños quedaron en medio de la multitud, creando un ambiente de pánico y caos, pues varios adultos, ante la desesperación, comenzaron a empujarse y lastimarse.

Servicios de emergencia reportaron al menos 15 personas afectadas, tras una multitud de personas queriendo entrar y salir del Cementerio de Villa Nueva. pic.twitter.com/wn1MLFdyY0 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) November 1, 2025

Ante este hecho, se reportaron 15 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros hospitalarios para ser evaluados.

Ante la expectativa de una afluencia masiva, la Policía Nacional Civil (PNC) y entidades municipales implementan cada año operativos especiales de seguridad.

Estos planes se despliegan para resguardar a las familias y controlar el tránsito en los accesos a los camposantos.