Clientes tumban rejas por "Black Friday" en Ecuador

El Black Friday desató un caos total en supermercados de Guayaquil y Quito, Ecuador, donde la presión de las multitudes que buscaban las ofertas con descuentos de 80% y promociones 2x1, provocó que los clientes tiraran las rejas de acceso.

La aglomeración de personas que querían ser las primeras en comprar los productos con descuentos del Black Friday en un supermercado fue tal que en Guayaquil, Ecuador, tiraron una reja de ingreso del estacionamiento, que fue el lugar donde se formó la fila.

Las rebajas de hasta 80% empezaron este jueves, 27 de noviembre, en esta cadena de supermercados. Ante el percance, también se adelantó el ingreso y antes de las 9:00 horas empezó la atención al público.

Los clientes llegaron atraídos por los descuentos y las promociones de 2x1 que son habituales en estas fechas en los establecimientos de la cadena.

Golpes, empujones y a correr, así se observó a decenas de personas en los exteriores de El Coral en la av Juan Tanca Marengo en Guayaquil.

Los guardias no pudieron contener a quienes esperaban para ingresar y aprovechar el #BlackFriday .

Lucía Placencia fue una de las primeras en ingresar, desde las 8:30 horas, al estacionamiento del local, en donde esperaron a que se abrieran las puertas. Ella llegó en busca de artículos de despensa. "El detergente, papel de baño, todo eso sale barato. Está al 2x1 el arroz, aceite, pero se acaba rápido. Por eso, hay que venir temprano", señaló la compradora.

La fila se empezó a formar desde las 6:00 de la mañana y dos horas después, la presión de las personas por entrar hizo que una de las rejas removibles cediera. El incidente fue controlado por personal de seguridad de la cadena.

Otro percance

En Quito la situación fue similar. Los clientes también tumbaron una reja en el momento en que el supermercado inició su jornada de atención.

Hubo personas que llegaron en las primeras horas de la madrugada para hacer fila en los exteriores del mismo, en el sector de La Magdalena, en el sur de la ciudad.

Algunos consumidores se instalaron desde la 1:00 de la madrugada, con el fin de ser los primeros en ingresar y aprovechar las ofertas.

Afuera del establecimiento se formó una multitud de consumidores que doblaba la cuadra. La alta presencia de usuarios alteró los ánimos de las personas, que insistían por entrar o que reclamaban dar prioridad a adultos mayores y a mujeres embarazadas o con niños en brazos.

Por el desorden que se generó fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional, quienes intentaron organizar a la multitud, que incluso estaba en la calle, fuera de la acera, pero no se tuvo éxito.

Alrededor de las 9:30 horas, personal del establecimiento apareció para abrir las rejas y dar paso a los usuarios. Sin embargo, la gente presionó de tal manera, intentando ingresar todos al mismo tiempo, que terminaron por botar la puerta metálica.

Apenas se inició la atención, las personas corrieron apresuradas para entrar y comprar todo lo que pudieran.

