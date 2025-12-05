Frío amanecer: Capa de escarcha cubre techos y vehículos

La ciudad de Quetzaltenango amaneció este viernes con una temperatura mínima de 1 °C, una de las más bajas registradas en lo que va de la temporada fría.
Desde primeras horas de la mañana, vecinos reportaron la presencia de una delgada capa de escarcha sobre techos, vehículos y algunas áreas de cultivo en las zonas rurales del municipio.
Autoridades locales recomendaron a la población tomar precauciones ante el descenso de temperaturas, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, así como abrigar a niños, adultos mayores, para evitar enfermedades respiratorias.
Así luce:
Según pronósticos, el ambiente frío podría mantenerse durante los próximos días debido al acercamiento de un frente frío desde el Golfo de México.