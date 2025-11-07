El capitán está listo: José Pinto ya entrena con Guatemala

-

Las molestias en la rodilla izquierda quedaron en el olvido y el capitán José Carlos Pinto empezará a entrenar con normalidad en el campamento de la Selección de Guatemala de cara a los juegos ante Panamá (próximo jueves) y contra Surinam (martes, 18 de noviembre), por el boleto a la Copa del Mundo 2026.

El jalapaneco se ausentó de las canchas casi un mes, tras sufrir una contusión durante la anterior fecha FIFA, cuando la Bicolor empató con Surinam 1-1 y venció a El Salvador 1-0.

Pinto no pudo participar en los partidos de Comunicaciones ante Municipal y Marquense, en la Liga Nacional, debido a la lesión, pero su recuperación fue todo un éxito y ya tiene el alta médica para empezar a hacer trabajo con el resto de sus compañeros.

Ahora el técnico mexicano Luis Fernando Tena solo se debe preocupar por definir al acompañante del de San Martín Jilotepeque en la defensa central y no por improvisar una dupla por completo.

Esto porque ya es conocida la baja del otro defensor Nicolás Samayoa, suspendido para el juego ante los panameños. José Ardón y "Chava" Estrada son opción, pero se habla que Tena optaría por bajar a Jonathan Franco del mediocampo a la última línea. Un puesto que no es extraño para el mundialista sub-20.

Buenas noticias

Otro jugador que recibió el alta médica es Rudy Muñoz, quien se recuperó de un desgarro muscular grado 1 en el aductor mayor del muslo derecho, una lesión que también sufrió durante la última fecha FIFA con Guatemala.

Tanto Pinto como Muñoz se perfilan como titulares para el juego ante Panamá, pero es algo que el "Flaco" Tena terminará de definir en los próximos entrenamientos, de acuerdo a cómo se sientan los jugadores en su regreso a la actividad.