Fuertes momentos de tensión se vivieron el pasado miércoles en el Capitolio entre policías y seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes irrumpieron el lugar por la fuerza.

La cadena de noticias CNN publicó un video que muestra cómo las fuerzas de seguridad intentaban detener el ingreso de los manifestantes, así como el sufrimiento de un oficial que estaba siendo aplastado contra una puerta.

Un individuo, incluso, intentó arrancarle la máscara, mientras el agente gritaba de dolor y pedía ayuda.

Pese a los gritos del policía, los manifestantes continuaron empujando para entrar al edificio que alberga las dos Cámaras del Congreso de Estados Unidos.

El oficial, finalmente, pudo liberarse de la puerta y parece responder afirmativamente cuando se le preguntó si se encontraba bien. Se desconoce su estado de salud actual.

Estas son las fuertes imágenes:

Sickening new video shows police officer getting crushed in door while the mob forced his way in. pic.twitter.com/EFGviILXtK — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) January 8, 2021

Fallecidos

Los enfrentamientos dejaron un saldo de cinco muertos, entre ellos cuatro manifestantes y un policía.

La Policía del Capitolio confirmó a última hora del jueves pasado, el fallecimiento del agente Brian D. Sicknick, luego de varias horas de incertidumbre y rumores acerca del deceso del oficial.

Los otros cuatro fallecidos identificados, son manifestantes:

Ashli Babbitt, de 35 años, residente de San Diego, California

Benjamin Phillips, de 50 años, de Pensilvania

Kevin Greeson, de 55 años, de Alabama

Rosanne Boyland, de 34 años, de Georgia.

La mayoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos dio inicio el pasado viernes a los preparativos para someter a un segundo juicio político al presidente saliente, Donald Trump, aunque ese proceso no comenzará, probablemente, en el Senado hasta que el mandatario electo, Joe Biden, esté ya en el poder.

Juicio político

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no ha dado todavía la luz verde definitiva a la presentación del cargo preparado para el juicio político, que acusaría a Trump de “incitar a una insurrección” de sus seguidores antes del asalto al Capitolio, el pasado miércoles.

Sin embargo, Pelosi aseguró en una carta a sus colegas que iniciaría el proceso de juicio político (“impeachment”) si Trump no dimitía de forma “inmediata”, algo que parece muy improbable.