Tom Brady y Patrick Mahomes: El presagio de una misma lesión

La temporada 2025 de la NFL dejó una de las noticias más impactantes para los Kansas City Chiefs y para toda la liga: Patrick Mahomes sufrió la primera lesión grave de su carrera profesional.

El mariscal de campo, de 30 años, terminó con una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior de la rodilla, una lesión que lo dejó fuera del resto de la campaña y lo obliga a enfrentar un largo proceso de rehabilitación. Mahomes fue operado este lunes y estará unos nueve meses de baja, en un golpe duro para el actual proyecto de los Chiefs.

Más allá del impacto inmediato en el equipo, la lesión ha despertado comparaciones inevitables con una de las figuras más grandes en la historia de la NFL: Tom Brady. La similitud no es menor. Brady sufrió una grave lesión de rodilla que puso fin a su temporada 2008 en el primer partido del año, justamente en su novena campaña en la NFL. Mahomes, por su parte, también cayó lesionado en su novena temporada como profesional, aunque en la recta final del calendario. Ambos mariscales de campo llegaban a ese momento tras haber perdido el Super Bowl de la temporada anterior y con tres títulos ya en su palmarés.

Brady sufrió la misma lesión en su debut de la temporada 2008. A Mahomes le pasó lo mismo, pero al final del curso 2025. (Foto: NFL)

El paralelismo resulta aún más llamativo considerando el legado que Mahomes ha venido persiguiendo en los últimos años, constantemente comparado con Brady por su impacto, liderazgo y éxito temprano. La lesión de rodilla se convierte así en otro punto de conexión entre dos de los quarterbacks más influyentes de todos los tiempos.

La historia, además, ofrece un antecedente alentador. Tras superar aquella lesión, Tom Brady regresó más fuerte y terminó ganando cuatro Super Bowls adicionales, consolidándose como uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL y del deporte estadounidense. Ahora, Mahomes enfrenta un desafío similar: una rehabilitación exigente que podría marcar un antes y un después en su carrera.

Partidazo

Este jueves (7:15 p.m.) iniciará la semana 16 de competencia con un juego más que interesantes. Dos de los equipos en mejor momento de la NFL se ven las caras: Los Angeles Rams y Seattle Seahawks. Ambos chocan en su mejor etapa en el curso, luchando por mejorar su posición en la Conferencia Nacional. Mientras que los Denver Broncos, líderes en la Conferencia Americana, miden fuerzas el domingo ante los Jaguars.