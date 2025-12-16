Versión Impresa
Bus extraurbano pierde el control y choca contra un poste eléctrico (video)

  • Por Reychel Méndez
16 de diciembre de 2025, 13:20
El percance dejó varios heridos. (Foto: Redes Sociales)

Un bus extraurbano pierde el control y sale de la cinta asfáltica dejando a varios heridos. 

Un bus extraurbano que se dirigía hacia el municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, perdió el control, salió de la cinta asfáltica e impactó contra un poste eléctrico. 

Bomberos Municipales se presentaron al lugar para brindar atención a pasajeros que presentaban golpes leves y crisis nerviosa, no se necesitó trasladar a nadie a centros asistenciales. 

Hasta el momento se desconocen las causas por las que el piloto perdió el control. Agentes de la Policía Nacional Civil coordinaron el retiro del transporte de la vía pública. 

En el video se puede observar a algunos pasajeros con crisis nerviosa y el vehículo empotrado contra el poste de electricidad y la vegetación. 

