VIDEO: captan agresión contra una mujer en plena vía pública en Mixco

Un hombre obligó a una mujer a subir al vehículo de manera violenta y contra su voluntad.
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Un video que ha circulado en redes sociales muestra el momento en que se muestra la violencia que utilizó un hombre contra una mujer en plena vía.
El hecho ocurrió en la ruta de la colonia Las Brisas, ubicada en la zona 6 de Mixco, y fue grabado por testigos.
En las imágenes se ve que la víctima permanece dialogando con un hombre, que luego la empuja y obliga a subirse con violencia al asiento trasero de un vehículo.
Al resistirse, la mujer es jalada del cabello para entrar, posteriormente el agresor la termina forcejeando para poder cerrar la puerta del transporte.
El hombre sube al lado del conductor del vehículo para poder avanzar sobre la ruta, con la mujer dentro del carro.
Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha informado sobre el caso; vecinos solicitan una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable de la agresión.