Captan asalto a mano armada en la calzada Roosevelt (video)

Usuarios de las redes sociales han mostrado su indignación ante este robo que se perpetró en medio del tránsito.
OTRAS NOTICIAS: Incidentes viales provocan congestionamiento este jueves
Un asalto a mano armada quedó grabado a plena luz del día en la calzada Roosevelt, entre 9a. y 10. avenida de la zona 7, en la ciudad de Guatemala.
Desde otro vehículo lograron captar el momento exacto en que dos desconocidos le roban sus pertenencias a otro automovilista que se transitaba en el sector.
Los delincuentes se conducían en un vehículo de dos ruedas y el acompañante disparó al aire para intimidar a su víctima, a quien le robó un celular, según se observa en las imágenes.
Posteriormente huyen del lugar y la víctima cierra la puerta del automotor de color rojo que conducía, en un hecho que se registró el pasado miércoles 14 de enero.
Mira aquí el video: