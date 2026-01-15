Versión Impresa
Captan asalto a mano armada en la calzada Roosevelt (video)

  • Por Geber Osorio
15 de enero de 2026, 14:49
Ciudad de Guatemala
El hecho delictivo se registró sobre la calzada Roosevelt, en la zona 7. (Foto: archivo/Soy502)

Usuarios de las redes sociales han mostrado su indignación ante este robo que se perpetró en medio del tránsito.

Un asalto a mano armada quedó grabado a plena luz del día en la calzada Roosevelt, entre 9a. y 10. avenida de la zona 7, en la ciudad de Guatemala.

Desde otro vehículo lograron captar el momento exacto en que dos desconocidos le roban sus pertenencias a otro automovilista que se transitaba en el sector.

Los delincuentes se conducían en un vehículo de dos ruedas y el acompañante disparó al aire para intimidar a su víctima, a quien le robó un celular, según se observa en las imágenes.

Posteriormente huyen del lugar y la víctima cierra la puerta del automotor de color rojo que conducía, en un hecho que se registró el pasado miércoles 14 de enero.

Mira aquí el video:

  • Últimas noticias de Guatemala

