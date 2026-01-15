Incidentes viales provocan congestionamiento este jueves

-

Las autoridades de tránsito le solicitan a los automovilistas conducir con precaución para evitar más inconvenientes.

Durante este jueves 15 de enero se han reportado múltiples incidentes viales que han provocado congestionamiento vehicular en distintos puntos de la ciudad de Guatemala.

Un vehículo sufrió desperfectos mecánicos en la 24 calle, bajo el puente de la 7a. avenida de la zona 1 y un camión apoyó para poder retirarlo y de esta manera habilitar el tránsito que se dirige del puente Olímpico hacia la avenida Bolívar, mencionó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Camión jala camioneta que estaba afectando tramo de 24 calle 7 avenida zona 1.



Un cabezal que también tuvo fallas mecánicas dejó obstruida la 2a. avenida con dirección de calzada La Paz hacia la brigada militar Mariscal Zavala, en zona 17, y otro vehículo de transporte pesado le brindó apoyó para retirarlo.

Un automóvil y un vehículo de dos ruedas colisionaron en la 14 avenida y 12 calle de la zona 12, donde Bomberos Municipales acudieron al llamado para atender a una persona que resultó herida y que posteriormente fue trasladada a un centro asistencial.

En el bulevar Liberación y 11 avenida de la zona 8, un automóvil que se dio a la fuga colisionó con un vehículo de dos ruedas, dejando al conductor herido, quien fue trasladado a un centro asistencial por los Bomberos Municipales.

Una grúa retiró a un vehículo de transporte pesado con fallas mecánicas que dificultaba el tránsito en el carril derecho del Anillo Periférico y 25 calle de la zona 7, en el tramo que se dirige hacia el puente El Naranjo.