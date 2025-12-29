Captan bus que circula de forma imprudente en la Interamericana (video)

La maniobras realizadas por el piloto pusieron en peligro a los demás automovilistas, según da cuenta un video.
Un autobús quedó grabado cuando era conducido de manera imprudente sobre la ruta Interamericana, a la altura de Patzicía, Chimaltenango.
En las imágenes se observa cuando este bus extraurbano avanza a gran velocidad derribando señales de tránsito que se encontraban en uno de los carriles.
Sin importar el peligro que esto generaba en los demás automovilistas, el autobús que, según se dio a conocer pertenece a Transportes Xoyita, realizaba maniobras peligrosas.
Incluso por un momento se observa que se sale del carril y se pasa al otro, en contra de la vía.
El mismo continúo su camino mientras rebasaba a los otros vehículos que se conducían de manera normal.