Captan caída de árbol de grandes dimensiones en la avenida Petapa (video)

La caída de un árbol en la avenida Petapa, durante el pasado fin de semana, fue captada por cámaras de seguridad, mostrando el desplome en dos etapas sobre la concurrida carretera.
Un árbol de grandes dimensiones ubicado en la avenida Petapa, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, cayó repentinamente.
Cámaras de seguridad lograron grabar el momento exacto de la caída, la cual se produjo en dos partes durante el pasado fin de semana.
La madrugada del sábado 29 de noviembre, varias ramas se desplomaron a un costado de la carretera que conduce en dirección hacia El Trébol. Cerca de las 00:49 de la madrugada.
El árbol se desplomó por completo al día siguiente, el domingo 30 de noviembre, aproximadamente a las 6:49 de la mañana.
A pesar de ser un área concurrida, no se registraron personas lesionadas. Un equipo de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala realizó el corte para remover los escombros.