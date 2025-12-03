Versión Impresa
¡Pedían más de Q250 mil por el rescate! Ubican a menor secuestrado (video)

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
03 de diciembre de 2025, 13:32
El menor fue liberado sano y salvo. (Foto: archivo/Soy502)

Comando Antisecuestros de la PNC reportó la neutralización de tres presuntos secuestradores, así como la liberación de un menor de edad.

Este miércoles 3 de diciembre, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, logró ubicar la guarida de los presuntos responsables de secuestrar a un menor.

Los señalados habrían cometido el delito en la colonia San Julián, Chinautla, y pedían 250 mil quetzales por la liberación del menor.

El niño ha sido entregado a sus padres, sano y salvo, y será llevado a un hospital para una evaluación médica.

Así fue el momento del rescate: 

Los aprehendidos fueron trasladados la juzgado correspondiente.

secuestraddores
(Foto: PNC)

