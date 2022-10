Impactante video: captan la caída de un meteorito en Estados Unidos

La grabación muestra el momento exacto en el que el meteorito cayó cerca de un condado en Estados Unidos.

Una cámara de vigilancia situada en un condominio en Seattle, Washington, Estados Unidos, captó el momento exacto en el que cayó un meteorito.

El video que fue publicado por Michael Snyder, muestra cómo la bola de fuego iluminó el cielo durante la noche del miércoles 12 de octubre.

Ok, that was insane. Dead center screen, there had to be others that saw that monster #Meteorite #Washington #Seattle #Fireball 10:18pm looking west from Normandy Park, WA #Space pic.twitter.com/Mp8vKjsquD — Michael Snyder (@SeattleWXGuy) October 13, 2022

De acuerdo con informes de La American Meteor Society, el meteoro fue visto por varias personas de Washington y Oregón.

La AMS explica que una bola de fuego es un término que se utiliza para un referirse a un meteoro muy brillante, y que la mayoría son de tamaño de pequeños guijarros.

Además, enfatiza que miles de meteoros de esta magnitud ocurren en la atmósfera de la Tierra, cada día. Pero, normalmente caen sobre océanos o regiones deshabitadas.

*Con información de Fox Weather.