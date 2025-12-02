Versión Impresa
Captan a conductor huyendo de choque con llanta destrozada en zona 12 (video)

  • Por Jessica González
02 de diciembre de 2025, 10:32
Una de las llantas traseras iba totalmente destruida. (Foto: captura de video)

Un video muestra la imprudencia de un conductor que fue captado arrastrando una llanta destruida en la parte trasera, lo que generó un rastro de chispas en el pavimento.

Un video que ha sido compartido en redes sociales muestra cómo un conductor maneja a excesiva velocidad con una de las llantas traseras totalmente destruida.

Aparentemente, el conductor impactó con otro auto metros atrás, por lo que intentaba escapar de la escena.

El hecho ocurrió en la calzada Atanasio Tzul, zona 12. 

Las imágenes muestran cómo el automóvil deja un rastro de chispas en el pavimento mientras huye del lugar.

Este es el video: 

