Mujer muere luego de oponerse a robo de vehículo en zona 11

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
02 de diciembre de 2025, 09:47
La mujer recibió un impacto de bala en el rostro. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima recibió un disparo en el rostro por hombres armados al oponerse al robo de su vehículo. Falleció al ingresar al hospital.

Durante la noche del lunes 1 de diciembre, varios conductores detuvieron la marcha al observar cuando hombres armados forcejeaban con una mujer con la intención de despojarla de su vehículo de dos ruedas, esta al oponerse, le dispararon en el rostro y escaparon del lugar.

El hecho ocurrió en la 48 calle y calzada Aguilar Batres, a donde llegaron los Bomberos Municipales para atender a la víctima.

(Foto: Bomberos Municipales)
De inmediato fue trasladada a la sala de urgencias del Hospital Roosevelt, donde minutos más tarde falleció.

En el lugar del incidente agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no localizaron el vehículo donde se conducía la víctima, ya que los delincuentes aprovecharon el momento de caos para llevárselo, solo encontraron manchas de sangre y otros indicios que pueden ayudar en la investigación.

El cuerpo fue trasladado a la morgue en la zona 3, donde las autoridades esperan que acudan familiares a identificarla.

