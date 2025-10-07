Captan momento exacto de un derrumbe en zona residencial de San José Pinula (video)

Vecinos solicitaron apoyo a las autoridades para prevenir una tragedia.
Este 7 de octubre se registró un derrumbe en una zona residencial ubicada en el municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala.
Vecinos del sector le solicitaron a las autoridades apoyo para evacuar a los habitantes de las viviendas cercanas, ante una posible tragedia.
Las imágenes quedaron captadas en un video, el cual fue grabado por personas que se encontraban en el sector.
En las imágenes se logra observar el momento exacto cuando un derrumbe de grandes proporciones empieza a caer en cercanías a unas viviendas.